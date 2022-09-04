محمد بن مسعود - الدمام - شرعت الفرق الفنية المعنية بوزارة الأشغال بالبدء في اجراءات تنفيذ مشروع الواجهة البحرية في كرزكان (ساحل كرزكان). بهذه المناسبة، رفع عضو اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود مكي البحراني، رفع اسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لتوجيهاته الكريمة في هذا الصدد. واردف البحراني: نلمس اهتمام وحرص سموه لتنفيذ المشاريع التنموية للدائرة الثانية عشرة بالمحافظة الشمالية. ونثمن عاليا توجيهات سموه باستكمال مشاريع الخدمات والبنية التحتية في كافة مناطق البحرين. ونقل النائب محمود البحراني فرح الاهالي وسعادتهم الغامرة بهذا المشروع الهام والحيوي في قرية كرزكان، مشيرا الى ان الناس ترقبوا هذا المشروع وانتظروه على امتداد سنوات. وقال البحراني في تصريحه: الشكر موصول لوزارة الأشغال بكافة قياداتها لجهودهم المستمرة والمثمرة بغية استكمال البنى التحتية لمختلف المشاريع في قرى المنطقة الغربية. واختتم البحراني تصريحه بتثمين جهود وزير الاشغال ابراهيم حسن الحواج وله الشكر المستحق لما يبديه من تعاون مستمر مع اعضاء مجلس النواب.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – البحراني شاكرًا ولي العهد رئيس الوزراء لانطلاق مشروع الواجهة البحرية بمنطقة كرزكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.