مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم وزارة الصحة اليمنية 31 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن أمس، 31 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.

وثمن وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح الدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي في اليمن، والذي بلغ أكثر من 800 مليون دولار، مؤكداً أن هذه الشحنة من المساعدات الطبية التي قدمها المركز ستسهم في دعم المرافق والمشاريع الصحية المختلفة في المحافظات اليمنية.

ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة ممثلة بالمركز في تقديم مختلف أشكال العون والدعم للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من أزمته الإنسانية الراهنة.