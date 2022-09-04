وزارة العدل تطرح خدمة التحقق من عقد زواج عبر بوابة ناجز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت وزارة العدل أن خدمة التحقق من عقد الزواج عبر بوابة ناجز هي خدمة تمكن المستفيدين من التحقق من صحة عقد الزواج المسجل إلكترونياً فقط. وذكرت الوزارة عبر حسابها على “تويتر” أن خطوات تنفيذ هذه الخدمة هي: الذهاب لبوابة ناجز دون الحاجة لتسجيل الدخول.

من خدمات التحقق اختيار خدمة “التحقق من عقد الزواج”.

الضغط على استخدام الخدمة.

تعبئة رقم وثيقة عقد الزواج ورقم الهوية. أخبار قد تهمك

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