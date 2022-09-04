بنك الجزيرة يدشن برنامج «قادة المستقبل»

محمد بن مسعود - الدمام - دشن بنك الجزيرة برنامج «قادة المستقبل» الذي يعد من البرامج المحورية للبنك ويندرج تحت هدف البنك الاستراتيجي «بأن يكون الخيار الأول لأفضل الكفاءات»، إذ يوفر البرنامج للبنك كوادر بشرية سعودية واعدة تنمو وتتدرج معرفياً ومهنياً داخل البنك وتشاركه الرؤية والأهداف.

وتم التدشين بحضور الرئيس التنفيذي العضو المنتدب نايف بن عبدالكريم العبد الكريم ونائب أول للرئيس ورئيس مجموعة رأس المال البشري ومجموعة من المديرين التنفيذيين للبنك فيصل بن مشهور المنصور.

ويستثمر البرنامج موارده في كفاءات متفوقة أكاديمياً ومتوائمة مع توجهاته الاستراتيجية بواسطة رحلة تطبيقية وتعليمية يتم فيها تسخير أساليب وأدوات متقدمة تزودهم بالمعارف والمهارات والكفاءات المطلوبة من قادة مصرفية الغد.