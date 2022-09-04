وزارة الطاقة: الانتهاء من تشريع وتنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الطاقة؛ انتهاء فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية من تشريع وتنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة.

وتحت قيادة وزارة الطاقة، توصل فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية إلى هذه المنجزات، وهنا أبرز ما تم:

ـ إصدار الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية.

ـ إصدار الاشتراطات الفنية لشواحن المركبات الكهربائية.

ـ اللوائح والمواصفات الفنية للشواحن.

ـ تنظيم آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات الكهربائية.

ـ إصدار السجل التجاري للمؤسسات الفردية للأنشطة المتعلقة بشواحن المركبات الكهربائية.