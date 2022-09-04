خدمة جديدة تمكن العمالة المنزلية من قبول أو رفض طلب نقل الخدمات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض صرحت المديرية العامة للجوازات السعودية عن وجود خدمة جديدة تمكن المقيم (العمالة المنزلية) من قبول أو رفض طلب نقل الخدمات. وأوضحت الجوازات عبر حسابها على “تويتر” طريقة الوصول للخدمة، وهي: خدماتي.

خدمات.

الجوازات.

موافقات نقل الخدمات. وأشارت إلي أنه يشترط الموافقة على نقل الخدمات خلال 7 أيام. أخبار قد تهمك

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