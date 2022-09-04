معلومات لا تعرفها عن ارتفاع «أملاح الجسم».. تستوجب العلاج في هذه الحالة

محمد بن مسعود - الدمام - حذر د. محمد بديوي استشاري أمراض الروماتزم ورئيس قسم الباطنة جامعة الملك سعود، من خطورة ارتفاع نسبة الأملاح في الجسم.
وقال بديوي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، معلومات مهمة عن ارتفاع الأملاح uric acid ، موضحا أن حرارة القدمين المزمنة، ونغزات في باطن القدم أو تنميل ليست لها علاقة بالأملاح بل له علاقة بأمراض أخرى”.
وأضاف “أن ارتفاع الأملاح في الدم لا يستوجب العلاج في كل الحالات بل في بعض الحالات كالتالي:
– التهاب المفاصل
– حصوات في الكلى و غيرها
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