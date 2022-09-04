النيابة العامة توضح عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

صرحت النيابة العامة أن كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها يٌعد مرتكباً جريمة غسل الأموال، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال.

وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية.