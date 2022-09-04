شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يدخل في مفاوضات لضم مهاجم النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدت إدارة نادي أهلي جدة، رغبتها في الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أهلي جدة يدخل في مفاوضات لضم مهاجم النصر

حيث أكدت صحيفة "المدينة"، أن نادي أهلي جدة، برئاسة وليد معاذ، يرغب في الحصول على خدمات عبدالفتاح عسيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، قد هبط للعب في دوري يلو، خلال منافسات الموسم الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لمواجهة نظيره الخلود، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري يلو، غدًا الإثنين الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري.

ويحتل أهلي جدة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري يلو برصيد نقطة واحدة فقط، بعد التعادل في الجولة الاولى مع القيصومة، والخسارة في الجولة الثانية من الاخدود.