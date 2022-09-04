شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري أساسيًا في تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الفتح بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن التشكيل الأساسي لفريقه لخوض مواجهة الفتح، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال بنظيره الفتح، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 6:35 بتوقيت مكة المكرمة، و5:35 بتوقيت القاهرة، و7:35 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال لمواجهة الفتح في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمى.. عبدالله المعيوف

في خط الدفاع.. سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي آل بليهي، ناصر الدوسري

في خط الوسط.. جوستافو كويلار، سلمان الفرج، اندري كاريلو، سالم الدوسري، موسى ماريجا

وفي الهجوم.. لوسيانو فييتو

جدير بالذكر أن مشاركة سالم الدوسري، في المباراة كانت محل شك بعد تعرضه للإصابة خلال الأيام الماضية، إلا أنه تأكدت سلامته.

ترتيب الهلال في دوري روشن السعودي

ويدخل الهلال المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد الفتح في المركز السابع برصيد 3 نقاط.