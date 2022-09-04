شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية من معرفة من هو معلق مباراة الهلال والفتح في بطولة دوري روشن السعودي وبالتحديد في بداية الجولة الثالثة والتي ستبدأ اليوم الأحد الموافق الرابع من شهر سبتمبر الجارى على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوى الرياضية.

وتنطلق فعاليات مباراة الهلال والفتح في الساعة 5:35 بتوقيت القاهرة، 6:35 بتوقيت مكة المكرمة، 7:35 بتوقيت أبو ظبي.

معلق مباراة الهلال والفتح

ومن المُنتظر ان تذُاع فعاليات مباراة الهلال والفتح عبر قناة SSC HD1 وقناة SSC SD5 الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي، كما أعلنت القناة تولى المعلق الرياضي جعفر الصليح فعاليات تلك المواجهة.

ويسعى فريق الهلال من تحقيق الفوز والانتصار الثالث على التوالي بعد أن حقق الفوز على الخليج في أولى المباريات والثانية ضد الفيحاء، رجال رامون دياز يرغبون في الاستمرار في صدارة دوري روشن السعودي.

تشكيل الهلال المتوقع

ومن المُتوقع أن يلعب فريق الهلال تلك المواجهة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: ناصر الدوسري - علي البليهي - محمد جحفلي - سعود عبدالحميد.

خط الوسط: جوستافو كويلار - أندريه كاريلو.

الوسط الهجومي: ميشيل ديلجادو - ماثيوس بيريرا - موسى ماريجا.

الهجوم: أوديون إيجالو.