رئيس مجلس الشورى يصل إلى الإمارات العربية المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية يلتقي فيها عددا من المسؤولين الإماراتيين .

كما سيبحث معاليه العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي؛ للإسهام في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.