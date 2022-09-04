للمواطنين.. “نيوم” تعلن عن دورة مجانية مكثفة في اللغة الإنجليزية مع شهادة معتمدة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة نيوم، بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المجاني في (اللغة الإنجليزية – الدورة الثامنة) مع شهادات معتمدة لعدد (200) متدرب ومتدربة، وهي دورة مكثفة تستمر لمدة (شهرين) و(160 ساعة) .

وأوضحت “نيوم” أن البرنامج يبدأ من يوم الأحد 1444/2/22هـ (الموافق 2022/9/18هـ) حتى الأربعاء 1444/4/15هـ (الموافق 2022/11/9م).

مزايا الدورة:

– منهج أكسفورد مطور بالكامل للغة الإنجليزية (المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث).

– سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة (إتمام الدورة بنجاح) إذا التزم بنسبة 80٪ من ساعات الحضور.

ويقام البرنامج في مدينة تبوك (جامعة فهد بن سلطان) وستكون الدراسة حضورية، على أن تكون الدراسة 4 أيام بالاسبوع من الأحد إلى الأربعاء لمدة 5 ساعات يوميًا من 3 إلى 8 مساءً.

فيما سيتم اختبار المتدربين في اليوم الأول لتحديد مستواهم في اللغة الإنجليزية.

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الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن لا يقل العمر عن 16 سنة فما فوق.

– إكمال عدد الساعات التدريبية المطلوبة لاجتياز الدورات.

– اجتياز اختبار تحديد المستوى في بداية البرنامج التدريبي.

وأوردت الشركة أن التسجيل يبدأ من اليوم الأربعاء 1444/2/4هـ من خلال الضغط على (قدم الآن) وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا )ويستمر حتى الاثنين 1444/2/9هـ (الموافق 2022/9/5م).