اخبار الرياضه السعوديه المولد يصطدم بالعميد في منتصف ديسمبر

محمد بن مسعود - الدمام - ينهي النجم الدولي فهد المولد غدا (الاثنين) المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في إنجلترا، وسينضم بعد غد (الثلاثاء) لتدريبات الفريق الشبابي في مقر النادي.
وسيشرف مدرب الليوث فيسنتي على المرحلة الإعدادية الثانية للاعب، من أجل تجهيزه بالشكل الفني واللياقي الكامل قبل مشاركته مع الفريق الكروي في مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ومن المتوقع أن تشهد مباراة الفيحاء الوجود الأول للمولد مع الفريق الشبابي الأحد الثاني من شهر أكتوبر القادم في المجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة، فيما سيواجه فريقه السابق الاتحاد الخميس 15 من شهر ديسمبر القادم بالرياض، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان المولد وقع عقدا احترافيا مع نادي الشباب الأحد 28 من شهر أغسطس الماضي لمدة ثلاث سنوات قادمة بنظام الانتقال «الحر» بعد نهاية عقده مع العميد في شهر يوليو الماضي.
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