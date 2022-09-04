تعرف على الخدمات الحكومية المجانية التي قدمت لسكان الأحياء العشوائية بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن عدد الخدمات الحكومية المجانية التي قدمت لسكان الأحياء العشوائية في جدة والتي بلغت 95530 خدمة مجانية.
الخدمات الحكومية المجانية التي قدمت لسكان الأحياء العشوائية بجدة
وتنوعت الخدمات ما بين سلال الغذاء والأدوية والوجبات ونقل العفش وحليب الأطفال، كما تم توظيف 269 مواطنًا ومواطنة وتسكين 18515 أسرة فيما تم تسليم 202 وحدة إسكان تنموي.
وبلغ مجموع القيم الإيجارية التي تم سدادها للمستفيدين 432 مليونًا و500 ألف ريال.
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