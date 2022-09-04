سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يفتتح معرض نيوم لتصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم، معرض نيوم لتصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين” الذي تستضيفه المنطقة الشرقية لمدة 21 يوم في الفترة ما بين 6 إلى 26 سبتمبر الحالي، في معارض الظهران الدولية “الظهران إكسبو”.

ويتضمن المعرض تصاميم تفصيلية وعروضًا معمارية وهندسية لمدينة المستقبل المبتكرة (ذا لاين)، تستهدف تحقيق بيئة مثالية للعيش وتعالج التحديات المُلحة التي تواجه البشرية.

ونوّه سموه بالنقلة النوعية الكبرى التي سيُحققها مشروع مدينة المُستقبل (ذا لاين) في مفهوم التنمية الحضرية المُستدامة، والذي سيُقدم نهجًا جديدًا في تصميم المدن والحضارة بعد اكتماله بإذن الله، مشيدًا برؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم -حفظه الله-، ومتابعة سموه الحثيثة لكامل مراحل هذا المشروع الذي لا يُعد مفخرة للوطن فحسب بل مفخرة للعالم أجمع.

وقال سمو نائب أمير المنطقة الشرقية: “إن تصريحات سمو ولي العهد -حفظه الله- في العام 2017 حينما قال: “مشروع نيوم هو مكان للحالمين فقط”، إضافة إلى إعلان سموه الكريم عن العديد من المشروعات في نيوم مثل (ذا لاين، وأوكساجون، وتروجينا) يعكس التزام وتصميم سموه على تنفيذ هذا المشروع الضخم وفق ما هو مُخطط له”.

وأضاف أن إعلان سمو ولي العهد عن تصاميم ذا لاين مؤخرًا يأتي تأكيدًا على أن هذا المشروع يسير وفق خطة تنفيذ واضحة ستتوج بحول الله بالنجاح في إبهار العالم بقدرة السعوديين على التجديد والابتكار كيف لا وهم من حوّلوا أرض الجزيرة العربية رغم ضخامة مساحتها وقساوة أجوائها ووعورة تضاريسها وحرارة صحرائها إلى دولة عصرية هي اليوم بين أهم 20 اقتصادًا في العالم”.

واطلع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على تصميم مدينة ذا لاين التي تستهدف تحقيق بيئة مثالية للعيش، وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية، ويركز تصميمها على مفهوم “انعدام الجاذبية”، حيث يتم توزيع وبناء مكونات المدينة على شكل طبقات عمودية تتيح للسكان إمكانية التحرك في الاتجاهات الثلاثة (إلى الأعلى، والأسفل، وكذلك بشكل أفقي في كل جانب)، بما يسهل عملية التنقل بين مواقع الاحتياجات اليومية للسكان.

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واستمع سموه لشرحٍ عن أهم مواصفات مدينة “ذا لاين”، التي ستبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومترًا مربعًا، وعرض يبلغ 200 مترٍ فقط على امتداد 170 كيلو مترا، وارتفاعٍ يبلغ 500 مترٍ فوق سطح البحر وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وتتميز بمناخها المثالي على مدار العام، إضافةً إلى أن “ذا لاين” تتيح لجميع السكان إمكانية الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون خمس دقائق، إلى جانب وجود قطار فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة خلال 20 دقيقة.

وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، قد أعلن عن تصاميم مدينة “ذا لاين” مؤخرًا، التي تأتي انعكاسًا لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95% من طبيعة أراضي نيوم، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلًا من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.

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