جمعية “كهاتين” توزع 274 جهازًا كهربائيًا على أيتام البلد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - وزعت جمعية كهاتين رعاية الأيتام بمكة المكرمة (274) جهازاً كهربائياً على أسر الأيتام المستفيدة من خدماتها، وذلك ضمن مبادرتها المجتمعية التي تنطلق من أهمية التعاضد والتعاون بين أفراد المجتمع وإدخالاً للبسمة على محياهم.

وأوضح المدير العام لجمعية كهاتين الأستاذ أحمد اللحياني أن الجمعية وزعت من خلال هذه المبادرة (274) جهازًا كهربائيًا منزليًا، تمثلت في توزيع (100) مكيف, و(92) ثلاجة, و(82) غسالة, وبمبلغ إجمالي يتجاوز (300) ألف ريال, وتأتي المبادرة بدعم ورعاية أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان.

وأضاف أن المبادرة قد تمت بجهود العاملين بالجمعية الذين يعملون بروح الفريق الواحد وذلك لعمل دراسة شاملة للحالات الاجتماعية للأسر المستحقة والبحث الميداني المستمر للوصول لمستفيديها بمنازلهم وحصر احتياجاتهم من أجهزة كهربائية.

كما تقدم بوافر الشكر وفائق التقدير وعظيم الامتنان لأوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان على عطاءاتهم المستمرة لدعم أيتام البلد الحرام، سائلاً الله لهم الأجر والمثوبة.

Advertisements