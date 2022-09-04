︎ .

أعلنت وزارة الرياضة، أن لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، قررت تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي نجران. وأوضحت وزارة الرياضة في بيان رسمي أن القرار جاء في أعقاب إلغاء عقد اللاعب الغاني كوامي أبوكو من طرف واحد (النادي) وليس بالتراضي. وجاء بيان وزارة الرياضة بشأن تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي نجران كالآتي: ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. وزارة الرياضة تعلن تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.