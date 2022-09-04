مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12194 نقطة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 51.64 نقطة ليقفل عند مستوى 12194.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 112 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات زجاج، وأسواق المزرعة، والخزف السعودي، والغاز، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإنماء طوكيو م، ورتال، وتعليم ريت، وأميانتيت، والخريف، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.69 % و 4.48%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وشركة الاتصالات السعودية، وبترو رابغ، والإنماء، وزجاج الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، وشركة الاتصالات، والراجحي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 313.49 نقاط ليقفل عند مستوى 21640.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 2086 صفقة.