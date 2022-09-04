سمو أمير الباحة يدشن منصة “سلال” الإلكترونية للتسويق الزراعي بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في الإمارة اليوم، منصة سلال التسويقية للمنتجات الزراعية، بحضور مدير فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بالمنطقة المهندس فهد الزهراني، وممثلي شركة الإمداد الآمن.

وأكد سموه اهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- بتوفير الخدمات للمواطن الكريم، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في دعم الاستدامة الزراعية في المنطقة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

فيما أوضح المهندس الزهراني أن منصة سلال هي إحدى منتجات شركة الإمداد الآمن للتسويق الزراعي والنقل اللوجستي الآمن, حيث تقدم المنصة خدمة التسجيل لجميع المزارعين والمتسوقين والتجار للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها المنصة كعرض المنتجات وإقامة المزادات الإلكترونية وعمل العروض الترويجية للعملاء المحتملين، كما تمكن المشترين من استعراض منتجات المزارع وتسويقها بكل سهولة ويسر، إضافة إلى ذلك توفر منصة سلال جميع الخدمات التي يحتاجها المزارعون أو التجار أو المشترون كخدمات الدفع النقدي الآمن والخدمات اللوجستية لنقل المنتجات بكفاءة وفاعلية.