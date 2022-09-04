 «ستي سكيب» تستعد لانطلاقة أكبر معرض لتكنولوجيا العقارات «بروبتيك» على مستوى الشرق الأوسط في البحرين خلال شهر نوفمبر

محمد بن مسعود - الدمام - تستضيف مملكة البحرين خلال شهر نوفمبر القادم معرض «ستي سكيب» الذي يُعد أكبر وأبرز حدث عقاري ومعرض استثماري في الشرق الأوسط. ويتم تنظيم المعرض من قبل «انفورما ماركتس» بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة مثل مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) ومجلس التنمية الاقتصادية ومبادرة الشرق الأوسط لتكنولوجيا العقارات. وتتمحور الفكرة الرئيسية للمعرض هذه السنة حول «بداية عصر جديد من الابتكار والشفافية والاستدامة» تماشيًا مع توجهات المملكة في تطوير القطاع العقاري.
ويأتي هذا الحدث عملا بالخطة الوطنية لتطوير القطاع العقاري ٢٠٢١- ٢٠٢٤، والتي تهدف لتشجيع الاستثمار في سوق العقارات وحماية حقوق جميع المعنيين وتطوير ودعم الشركات المبدعة في قطاع العقارات.
الجدير بالذكر أن سوق العقار البحريني شهد نمو قوي قبيل الجائحة وواصل نموه ليسجل نسبة نمو ب ٤٦٪ في عام ٢٠٢١ مقارنةً بالعام الذي سبقه. بالإضافة لذلك شهد السوق نمو نسبة المعاملات بمعدل ٣٥٪ بالمجمل عند مقارنتها بالعام الذي سبقه.
«نحن في غاية السعادة لاستضافة الحدث الأول من نوعه في المملكة لتكنولوجيا العقارات في الشرق الأوسط، حيث إن هذا القطاع يشهد تحول كبير لا مثيل له. إن تكنولوجيا المعلومات تُمثل التوجه الجديدة الرائج للابتكار في قطاع العقارات والتكنولوجيا على مستوى إقليمي وعالمي لذلك نحن نتطلع بكل حماس إلى النقاشات الهادفة التي ستتناول موضوع مستقبل العقارات في مملكة البحرين والإقليم» وواصل السيد كريس سبيلر، نائب المدير العام لـ «إنفورما ماركتس» تصريحه قائلا:» كما نوجه جزيل شكرنا لحكومة مملكة البحرين التي مدتنا بالدعم ولجميع شركائنا المحليين حيث إنهم ساهموا في تشكيل وتنظيم فكرة المؤتمر، وأكرر حماسي وتطلعي للمناقشات المثرية التي ستتم خلال الحدث.»
ويتمحور تركيز المؤتمر حول التطور التكنولوجي والممارسات المستدامة المتبعة في البحرين والخليج والعالم، بالإضافة للتحديات والمشاكل التي تواجه المطورين العقاريين وكيف يمكن لتكنولوجيا العقارات أن تخفض من تكاليف البناء وترفع جودة العمل بالإضافة لتوفير أفضل تجربة للعملاء. وسيضم هذا الحدث العديد من المشاركين في المنطقة ممن يمثلون مختلف المجالات في قطاع العقارات على سبيل المثال: أبرز الشخصيات في قطاع تكنولوجيا العقارات والهيئات التنظيمية والحكومية والمطورين والمشغلين والمستثمرين ومراكز تكنولوجيا العقارات وشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة.
وستضم قائمة المتحدثين العديد من الأسماء البارزة منها: أمين العريض – الرئيس التنفيذي لشركة إدامة، وخالد زيدان – الشريك الإداري في شركة واثق بروبتك فنتشر، وبينو جوزيف – الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا / رئيس قسم المعلومات في شركة إعمار، وميتي فاراس – المؤسس في مبادرة تكنولجيا العقارات «بروبتيك» في الشرق الأوسط، وعمر أبو عناب – الرئيس التنفيذي لشركة كيبر، وسانجاي غويال – العضو المنتدب في «Estater،»وفوتر تروفينو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هولاند كونتيك ووبروبتيك.
وتركز الخطة الوطنية العقارية المُعدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري في المملكة، على تطوير قطاع تكنولوجيا العقارات من خلال تشكيل نظام بيئي متكامل يستقطب الشركات العالمية. وتتوقع الخطة جذب خبراء عالميين في مجال التكنولوجيا العقارية وخلق فرص عمل.
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