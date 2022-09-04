نسبة قطاع الأشخاص منها تجاوزت نسبة قطاع الأعمال

محمد بن مسعود - الدمام - تجاوز إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية في مملكة البحرين حاجز الـ11 مليار دينار حتى النصف الأول بنهاية يونيو من العام الجاري 2022. وبحسب بيانات حديثة صادرة من البنك المركزي البحريني، فإن قطاع الأفراد يشكل نسبة 50% من إجمالي القروض الممنوحة من مصارف التجزئة والتي تبلغ 5.64 مليار دينار، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال الذي يشكل 45% من إجمالي حجم ميزانية القروض والتي تبلغ نحو 5.93 مليار دينار. بينما يشكل القطاع الحكومي نسبة 5% من إجمالي القروض البالغة نحو 481.8 مليون دينار.

وعلى صعيد قروض الأفراد الذي تبلغ إجمالي قروضه نحو 5.6 مليار دينار، فقد تصدرت القروض الشخصية بضمان العقار بنسبة 47.6% من القروض الممنوحة لقطاع الافراد، كما تشكل القروض ذاتها البالغة 2.68 مليار دينار نحو 23.6% من إجمالي القروض الممنوحة في البحرين. وتتوزع القروض في قطاع الأعمال على عدة قطاعات، هي قطاع الإنشاء والتعمير الذي بلغت القروض فيه نحو 1.7 مليار دينار، تليه القروض الممنوحة لقطاع الصناعة نحو 1.23 مليار دينار. وسجلت قروض قطاع التجارة 900.4 مليون دينار، وبلغت قروض الفنادق والمطاعم بقيمة 171 مليون دينار، والقطاع المالي (غير المصارف) بنحو 162.9 مليون دينار.