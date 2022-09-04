مع استرداد نقدي بقيمة 1,500 دينار.. «البركة الإسلامي» يطلق عروض تمويل حصرية لمشروع «بشرى» بالتعاون مع بوابة دلمون العقارية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك البركة الإسلامي، عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع بوابة دلمون العقارية لإطلاق عروض تمويل حصرية للقسائم والوحدات السكنية ضمن مخطط «بشرى» السكني بمنطقة الساية في قلب البسيتين.

ويهدف بنك البركة الإسلامي من خلال شراكته هذه إلى تزويد عملائه بعروض تمويل عقاري غير مسبوقة، وذلك لتسهيل عملية تملك القسائم السكنية المشمولة ضمن مشروع «بشرى»، حيثُ سيحصل العميل على استرداد نقدي بقيمة 1,500 دينار بحريني وبطاقة ائتمانية مزودة بـ 10 آلاف نقطة في برنامج المكافآت، إلى جانب خصم بنسبة 50% على الرسوم الإدارية، كما أن العميل سيكون معفي من ضريبة القيمة المضافة ومن رسوم الوساطة العقاريةبمراعاة الشروط والأحكام. وسيتمكن العملاء الراغبون في شراء قسيمة سكنية في المشروع من القيام بذلك اعتبارًا من يوم الخميس 1 سبتمبر 2022.

ويضم مشروع «بشرى» السكني 196 قســيمة ســكنية بمساحات مختلفة تبدأ من161.1 متر مربع، ويعد من أفضل المخططات السكنية من حيث موقعه الجغرافي في محافظة المحرق، وهو المخطط الذي حظي بتفاعل العملاء من الأفراد والأسر في المنطقة منذ بدأ طرحه مؤخرًا كونه يقع في منطقةٍ حيوية راقية آخذةٍ في التميز؛ نظرًا لتوافر الخدمات المتنوعة فيها والمرافق الأخرى التي تلبي احتياجات الأسر.

وبهذه المناسبة، صرحت فاطمة العلوي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد ببنك البركة الإسلامي: « يعد عرض التمويل هذا جزءًا من مساعي البنك المستمرة لتوفير أفضل حلول التمويل العقاري المتنوعة التي تتجاوز تطلعات العملاء، كما وتسهم في تسهيل عملية تملكهم للقسائم السكنية؛ ونحن في البنك نسعى جاهدين للعمل بشكل متواصل مع الشركاء المرموقين في المملكة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية الإسكانية التي تدعم الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين».

وأعرب من جانبه عبد الله علي، الرئيس التنفيذي لشركة بوابة دلمون «يسعدنا أن نعمل بالشراكة مع بنك البركة الإسلامي في سعيه الحثيث لتقديم أفضل حلول التمويل العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف مساعدة عملاء البنك من الراغبين في امتلاك قسائم سكنية في مشروع «بشرى» تحقيقًا لرؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم (حفظه الله) بأهمية تلبية تطلعات المواطن باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التنمية والبناء في المملكة، مؤكدًا أن هذه الشراكات من شأنها أن تفتح الفرص والآفاق أمام المواطنين لاختيار الأنسب لهم وفقًا لاحتياجات وإمكانيات كل أسرة».

وأوضح عبد الله «أن ما يميز مخطط بُشرى هو تنوع وتعدد المساحات فيه، مع وجود أراضٍ خدمية وتجارية مع مواقف سيارات في قلب المخطط والتي ستخدم من سيقطنون فيها، فضلاً عن أن تقسيم المخطط يعدُّ مثاليًا، كونه موزعًا توزيعًا مميزًا على الشوارع المحيطة به، مع مداخل ومخارج سهلة من وإلى المخطط نفسه، بجانب قرب المخطط من الشارع السريع المؤدي إلى جسر المحرق الجديد، كل ذلك من شأنه أن يجعل هذا المخطط مرغوباً ومطلوباً للسكن والاستثمار فيه».