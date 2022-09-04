اخبار الخليج – جامعة العلوم التطبيقية ترجب بطلبتها تزامناً مع استقبال الفصل الدراسي الأول

محمد بن مسعود - الدمام - تستعد‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬إلى‭ ‬استقبال‭ ‬طلبتها‭ ‬المسجلين‭ ‬للجامعة‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬2022‭/‬2023،‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬غسان‭ ‬عواد‭ ‬بالطلبة‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬ببدء‭ ‬العام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الجديد‭ ‬ومتمنياً‭ ‬لجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وتوفر‭ ‬الجامعة‭ ‬لطلبتها‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬متميزة‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬تحصيلهم‭ ‬العلمي،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬للطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬بالدراسة‭ ‬بها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخصومات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬على‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬الدراسة‭ ‬كالمرونة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬دفع‭ ‬الأقساط‭ ‬وقدرة‭ ‬الطالب‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬رسومه‭ ‬الدراسية‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬دفعات‭ ‬ميسرة‭ ‬خلال‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الواحد،‭ ‬والخصومات‭ ‬للطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬في‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة،‭ ‬والخصومات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأخوة‭ ‬الدارسين‭ ‬بالجامعة،‭ ‬والخصومات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالرياضيين،‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬صندوق‭ ‬دعم‭ ‬الطالب‭ ‬للطلبة‭ ‬المتعثرين‭ ‬والمتفوقين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬بنسب‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬100‭%.‬

وبمناسبة‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬الجد‭ ‬والاجتهاد‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬العلم،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأن‭ ‬الجامعة‭ ‬قد‭ ‬هيأت‭ ‬البيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬المناسبة‭ ‬لاستقبال‭ ‬طلبتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توجيه‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬وإرشادهم‭ ‬أكاديمياً‭ ‬وتقديم‭ ‬النصائح‭ ‬والتوجيهات‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬المقررات‭ ‬الدراسية‭ ‬قبل‭ ‬تسجيلها‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المرشدين‭ ‬الأكاديميين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الكليات،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬تبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬وتضع‭ ‬جميع‭ ‬إمكانياتها‭ ‬وطاقاتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الطالب‭ ‬أولاً‭ ‬وأخيراً‭.‬

وأكد‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬غسان‭ ‬عواد‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬سعيدة‭ ‬باستقبال‭ ‬طلبتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬الأربعة‭ ‬الجديدة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭ ‬ساوث‭ ‬بانك‭ ‬البريطانية،‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬والبكالوريوس‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬والبكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬الميكانيكية،‭ ‬والبكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والإلكترونية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تخصصات‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية‭ ‬والهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬الجامعة‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬طلبتها‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وتخصصات‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الحقوق،‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬المحاسبة،‭ ‬العلوم‭ ‬المالية‭ ‬والمحاسبة،‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية،‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الإدارية،‭ ‬علم‭ ‬الحاسوب،‭ ‬التصميم‭ ‬الجرافيكي،‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي،‭ ‬وتخصصات‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬والقانون‭ ‬التجاري،‭ ‬وإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬والمحاسبة‭ ‬والتمويل،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬البريطانية‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬2022‭/‬2023،‭ ‬سيحصلون‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬خصم‭ ‬قيمتها‭ ‬30‭% ‬على‭ ‬السنة‭ ‬الدراسية‭ ‬الأولى‭.‬

ختاماً‭ ‬أوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬برامج‭ ‬أكاديمية‭ ‬متميزة‭ ‬تساعد‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬منوهاً‭ ‬يأن‭ ‬الجامعة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬لطلبتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المختبرات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬لتعزيز‭ ‬الدراسة‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬كمختبرات‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية،‭ ‬ومختبرات‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬ومختبرات‭ ‬التصميم،‭ ‬ومختبرات‭ ‬الكيمياء‭ ‬والفيزياء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مختبر‭ ‬بلومبيرغ‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬للطلاب،‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس،‭ ‬باعتباره‭ ‬أهم‭ ‬المنصات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬البحوث‭ ‬المالية،‭ ‬والمعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالشركات‭ ‬والبنوك،‭ ‬كما‭ ‬يشكل‭ ‬فرصة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬البورصة‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الأسهم،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاستثمار‭ ‬داخل‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالمبادئ‭ ‬الجديدة،‭ ‬والأفكار‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬العصر‭.‬