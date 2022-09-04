اخبار الخليج – وزار ة التنمية الاجتماعية تدعم تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والعمل الخيري ضمن الموروثات الاجتماعية الراسخة في المجتمع البحريني

محمد بن مسعود - الدمام - تحتفل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬باليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬أقرته‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2012،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إقرار‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬بهدف‭ ‬توعية‭ ‬وتحفيز‭ ‬الأفراد‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬بأهمية‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأواصر‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬مجتمعات‭ ‬لها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬الخدمات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نشر‭ ‬الرسالة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الأزمات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاريع‭ ‬التطوع‭ ‬والبرامج‭ ‬الخيرية‭.‬

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وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬أن‭ ‬الاحتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الإنسانية‭ ‬المستمرة‭ ‬والمبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬والأفراد،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬معدلات‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بأهمية‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وإيجاد‭ ‬التغيير‭ ‬الإيجابي‭ ‬بالمجتمع،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬قيم‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء‭ ‬من‭ ‬الصفات‭ ‬المتجذرة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬التكافل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والخيري‭ ‬والإنساني،‭ ‬والذي‭ ‬يحظى‭ ‬برعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬عبر‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬المميزة‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إقليمياً‭ ‬ودولياً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

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وقالت‭ ‬الوزارة‭: ‬تضطلع‭ ‬المؤسسات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والأفراد،‭ ‬بدور‭ ‬ذو‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التطوعية‭ ‬والخيرية،‭ ‬ودعم‭ ‬الخدمات‭ ‬التنموية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وفق‭ ‬خطط‭ ‬عمل‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬سليم‭ ‬ومستدام‭ ‬للجميع‭.‬

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وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قدمت‭ ‬للعالم‭ ‬نموذجاً‭ ‬إنسانياً‭ ‬وطنياً‭ ‬وكان‭ ‬لها‭ ‬السبق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأعمال‭ ‬الخيرية،‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬الخيري‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬عبر‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬مؤسسي‭ ‬وقانوني،‭ ‬لتسهيل‭ ‬وتيسير‭ ‬عمل‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬الوزارة‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬حالياً‭ (‬665‭) ‬منظمة‭ ‬أهلية،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الترابط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الفعلي‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬مجتمعات‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بشمولية‭ ‬ومرونة‭.‬

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وفي‭ ‬ظل‭ ‬المتغيرات‭ ‬والتحولات‭ ‬العالمية،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والتطوعي‭ ‬والإنساني،‭ ‬قامت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2009‭ ‬بتدشين‭ ‬نظام‭ ‬الكتروني‭ ‬للمنظمات‭ ‬الأهلية،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تحويل‭ ‬كافة‭ ‬معاملات‭ ‬هذه‭ ‬المنظمات‭ ‬إلى‭ ‬صيغة‭ ‬الكترونية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬عملها‭ ‬وتحديث‭ ‬بياناتها‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة‭.‬

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وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أن‭ ‬فرص‭ ‬التطوير‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬الخيري‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬هدف‭ ‬سامٍ‭ ‬وسوف‭ ‬تستمر‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬