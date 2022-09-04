اخبار الخليج – «الأشغال» تطرح مناقصة لتوصيل شبكة للصرف الصحي وأخرى صيانة الحواسب الآلية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬بأنها‭ ‬سوف‭ ‬تقوم‭ ‬بطرح‭ ‬مناقصتين‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الالكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر،‭ ‬وانسجاماً‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لتحقيق‭ ‬تنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬شاملة‭ ‬الأبعاد‭ ‬والنهوض‭ ‬بأداء‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬بما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭.‬

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تتعلق‭ ‬المناقصة‭ ‬الأولى‭ ‬بقطاع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬لمشروع‭ ‬توصيل‭ ‬شبكة‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬جديدة‭ ‬لخدمة‭ ‬43‭ ‬عقار‭ ‬بمجمع‭ ‬939‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬بناء‭ ‬خط‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬رئيسي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬غرف‭ ‬تفتيش‭ ‬بأنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬حسب‭ ‬متطلبات‭ ‬العمل‭ ‬بجانب‭ ‬تركيب‭ ‬أغطية‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬والمتوسط‭ ‬لتلك‭ ‬الغرف‭ ‬مع‭ ‬استكمال‭ ‬جميع‭ ‬الأعمال‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لرصف‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬انجاز‭ ‬العمل‭ ‬فيها‭.‬

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وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬المناقصة‭ ‬الثانية‭ ‬خاصة‭ ‬بصيانة‭ ‬أجهزة‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬وملحقاته،‭ ‬حيث‭ ‬يشمل‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬المطلوب‭ ‬صيانة‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬أجهزة‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬المكتبية،‭ ‬الشاشات،‭ ‬أجهزة‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬المحمولة،‭ ‬بطاريات‭ ‬أجهزة‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬المحمولة‭ ‬ومحولات‭ ‬الطاقة،‭ ‬الماسحات‭ ‬الضوئية،‭ ‬والطابعات‭ ‬بأنواعها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طابعات‭ ‬الخرائط‭ ‬الهندسية‭ ‬الكبيرة‭ ‬وآلات‭ ‬النسخ‭ ‬متعددة‭ ‬الوظائف‭ ‬باستثناء‭ ‬أحبار‭ ‬الطابعة‭ ‬والقطع‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬صيانة‭ ‬الأجهزة‭ ‬وخلوها‭ ‬من‭ ‬العيوب‭.‬

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وتحث‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المناقصتين‭ ‬أعلاه‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬لوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬تصنيف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬والتسجيل‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الالكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬ليتسنى‭ ‬لهم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المناقصتين‭ ‬المزمع‭ ‬طرحهما‭.‬

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وتدعو‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬الشركات‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬التقدم،‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬مؤهلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناقصات‭ ‬وذلك‭ ‬حسب‭ ‬الاشتراطات‭ ‬المعتمدة‭ ‬والمذكورة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭.‬