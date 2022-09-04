اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يوجه «الملكية للأعمال الإنسانية» بتقديم الدعم للمتضررين من فيضانات باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬السامية‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الاسلامية‭ ‬وذلك‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬في‭ ‬محنتهم‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬المصاب‭ ‬الأليم‭ ‬الذي‭ ‬يمرون‭ ‬به‭ ‬جراء‭ ‬الأمطار‭ ‬والفيضانات‭ ‬الغزيرة‭ ‬التي‭ ‬خلفت‭ ‬دماراً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتولى‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬مهمة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭.‬

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وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬رفع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬مبادرات‭ ‬جلالته‭ ‬الإنسانية‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬الأشقاء‭ ‬والأصدقاء‭ ‬وإغاثة‭ ‬المنكوبين‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬للمحتاجين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬بقاع‭ ‬العالم،‭ ‬مثمناً‭ ‬سموه‭ ‬الدعم‭ ‬الكريم‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

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كما‭ ‬وجه‭ ‬سموه‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للاعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬لاتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المسئولة‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المناسب‭ ‬للشعب‭ ‬الباكستاني‭ ‬الشقيق‭.‬

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من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬الأليمة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الشقيقة‭ ‬جراء‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيز‭ ‬والفيضانات‭ ‬المستمرة‭ ‬وارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬والجرحى‭ ‬والمشردين‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬فيضانات‭ ‬تشهدها‭ ‬هذه‭ ‬البلد،‭ ‬وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬وتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الاتصالات‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬وتأكيدًا‭ ‬للعلاقات‭ ‬الطيبة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الاسلامية‭ .‬

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وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬تنسيقا‭ ‬مشتركا‭ ‬بين‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للاعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمسئولين‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الطارئة‭ ‬المطلوبة‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الحرجة‭.‬