أمانة الباحة تنفّذ أكثر من 5500 جولة رقابية

︎ . المناطق_واس نفّذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها 5560 جولة رقابية, على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة, أسفرت عن إغلاق 17 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 74 مخالفة للإجراءات الصحية. وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وستُطبق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية ومخالفات الإجراءات الاحترازية من خلال الاتصال على الرقم الموحّد للبلاغات البلدية 940. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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