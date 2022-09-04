مصر.. المحامي فريد الديب يكشف سبب دفاعه عن قاتل الطالبة نيرة والخطأ الذي وقع فيه القاضي

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كشف المحامي المصري الشهير فريد أن دفاعه عن الطالب المتهم محمد عادل تطوعي، ولم يتقاض عنه أي أتعاب سواء من أسرته أو غيرها، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على توكيل من المتهم بالدفاع عنه.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها الإعلامية لميس الحديدي خلال تقديم برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع على فضائية “أون” المصرية.

ووفق الحديدي، فإن الديب قال إن هدفه من تقديم مذكرة الطعن للدفاع عن محمد عادل هو إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى، ولكنه لن يحضر الجلسات حال قبول الطعن وإعادة المحاكمة.

وأضاف “قمت بهذا الأمر دون أن تطلب أسرة المتهم أو تعرض علي أسرة غنية أي أموال ولن أتدخل في تخفيف الحكم ولكن تدخلت لنصرة القانون والإجراءات”.

وعن سبب تطوعه وإعداده مذكرة للطعن على حكم الإعدام الصادر بحق المتهم قال المحامي الشهير “استشعرت الخطأ وغيرتي على القانون خلال محاكمة المتهم، وبالتالي تقدمت بهذه الطعن”، وفق المصدر ذاته.

وأكد فريد الديب أنه يدافع عن القانون وليس عن شخص المتهم، موضحا “أنا اشجب الجريمة، ولكن القانون يجب أن يسير في إجراءاته”.

وأشارت الحديدي نقلا عن الديب إلى أن ما أزعجه هو “الإجراءات التي تمت خلال المحاكمة، ولكن القتل والذبح هو أمر يشجبه وما قاله المستشار بهاء الدين المري وإفصاحه عن رأيه قبل قرار الإحالة للمفتي وسب المتهم هو مخالف تمامًا للقانون وهذه أخطاء إجرائية لا بد وأن تنقض الحكم”.

يشار إلى أن المحامي المصري الشهير فريد الديب أكد أمس السبت، تقدمه بمذكرة الطعن على حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف ذبحا أمام جامعة المنصورة، قبل انتهاء المدة القانونية للطعن على الحكم يوم الثلاثاء المقبل.

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Source almnatiq

