محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على موعد مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة للمباريات، حيث تتواصل الإثارة مبكرًا في الدوري السعودي للموسم والتي تشهد مباريات قوية للغاية، وتنافسية من مختلف الأندية خلال أول جولتين بالدوري السعودي.

اليوم إنطلاق مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن

تنطلق اليوم أولى مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين، بمواجهة تجمع بين الهلال صاحب المركز الثاني والفتح مساءً اليوم الأحد الموافق 4سبتمبر، وتم تقديم المباراة لمشاركة الهلال في مباراة كأس لوسيل يوم الجمعة المقبل.

استئناف الجولة الثالثة نهاية الأسبوع

وتستأنف مباريات الجولة الثالثة يوم الخميس المقبل 8سبتمبر الحالي حيث يلتقي، الخليج مع العدالة، أبها مع الوحدة، ويلاقي الشباب مع الطائي.

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن يوم الجمعة 9 سبتمبر الحالي بمواجهة تجمع بين الاتفاق والباطن، والاتحاد والرائد، وتختتم مباريات الجولة الثالثة يوم السبت المقبل بمباراة الفيحاء والتعاون، والنصر وضمك.

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