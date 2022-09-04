أمانة جدة ترصد 4,977 مخالفة مباني خلال اغسطس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة، في متابعة مخالفات المباني خلال شهر اغسطس من العام الحالي 2022م، عن رصد 4,977 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي، تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينةً أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 4,114 موقعاً مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاماً.

وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافةً إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، ومخالفة أنظمة واشتراطات الطـرق والشوارع وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.