خدمات طبية متقدمة لمرضى جراحة اليد والطرف العلوي بمستشفى نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

بدأ مستشفى نجران في تقديم خدمات علاجية لمرضى جراحة اليد والطرف العلوي بهدف تقليص عدد الاحالات خارج المنطقة.

وأبانت صحة نجران أن الخدمات تضمنت مختلف الحالات التي تعاني من إصابة الضفيرة العصبية والأعصاب الطرفية والبالغ عددها 13 حالة منها 6 حالات نقل الأوتار والعضلات لاستعادة الوظيفة الحركية لليد، إضافة إلى علاج 7 حالات سقوط القدم بسبب قطع في العرق النسوي، مشيرة إلى أن المستشفى قام بعلاج عدد 4 حالة تشوه ما بعد الإصابة بمفصل الرسغ وأصابع اليد باستخدام الشق الجراحي للعظام وإعادة شكلها ووظيفتها الطبيعية.

كما شملت الخدمات الجديدة علاج 3 مرضى يعانون من عدم ثبات مفصل الرسغ والكوع من خلال إعادة بناء أربطة المفاصل باستخدام الأوتار.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لبرامج التحسين في مختلف التخصصات الطبية التي تقدمها صحة نجران بغية تسهيل حصول المرضى والمراجعين على الخدمات بجودة عالية، ومنها تقديم خدمات علاجية لمرضى جراحة اليد والطرف العلوي بهدف تقليص عدد الاحالات خارج المنطقة، مؤكدة تحقيق نتائج مميزة في جميع الحالات العلاجية للمرضى في المستشفى وذلك بإشراف كوادر طبية مؤهلة في تخصصات العظام وتبديل المفاصل وإصابات الملاعب.

يذكر أن مستشفى نجران العام بنفذ مبادرة تطوعية هي “عيادتك في بيتك”.. لتوعية زوار متنزه الملك فهد يكيفية الاستفادة من العيادات الافتراضية‬ وطريقة حجز الموعد والتواصل مع الطبيب عن بعد عبر تطبيق صحتي‬.