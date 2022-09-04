تعليم الشرقية يطلق حملة توعوية بعنوان “حصتك من الصحة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

أطلق تعليم المنطقة الشرقية ممثلاً في إدارة الشؤون الصحية المدرسية، حملة توعوية تحت شعار “حصتك من الصحة” التي تستهدف الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، وتستمر طيلة العام الدراسي 1444هـ.

وأوضح تعليم الشرقية أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي الصحي لطلاب والطالبات بالموضوعات الصحية وتعزيز السلوكيات الصحية للطلبة، مبينًا أن الحملة التي تستهدف 339026 طالباً وطالبة، و176452 ولي أمر، و29546 معلماً ومعلمة، محاضرات توعوية وعروض مرئية، إضافة إلى إقامة المعارض والأركان التوعوية وتوزيع الرسائل والنشرات التوعوية عبر منصة مدرستي ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتشمل الحملة إجراء فحص اللياقة والفحص الاستكشافي، ومتابعة حالة الطلاب والطالبات الصحية في عيادات الصحة المدرسية والسلوكيات الصحية الواجب اتباعها التي من بينها النوم الصحي، الفطور الصباحي، الحقيبة والحذاء المدرسي المناسب، النشاط البدني، والتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، والإجراءات الوقائية من الأمراض المُعدية.