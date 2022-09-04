أمير الجوف يدشّن خدمة الاتصال المرئي مع المواطنين من محافظة القريات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، خدمة التواصل المرئي التي تمكن المواطنين والمقيمين من التواصل المباشر مع سموه بالصوت والصورة عن بعْد والاطلاع على استدعاء المواطن إلكترونياً والتوجيه عليه من خلال نظام الإمارة الإلكتروني، وتكليف فريق العمل لمتابعتها شخصياً لإنهائها.

واستمع سموه عبر الاتصال المرئي لمجموعة من المواطنين والمواطنات من محافظة القريات، ووجه سموه بمتابعة طلباتهم واتخاذ اللازم حيالها.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف خلال التدشين أن هذه الخدمة التي تُنفّذ إلكترونياً عبر تقنية متطورة ما هي إلا استمرار نحو الاستفادة من التطبيقات التي أتاحتها تقنية الاتصالات الحديثة للوصول بخدمات جميع القطاعات في المنطقة إلى المواطن في موقعه، في ظل التطور الذي تشهده المنطقة، بفضل الرعاية والاهتمام وامتداد للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على كل ما من شأنه توفير وسائل الراحة والحياة الكريمة للمواطنين، والارتقاء بخدمات جميع القطاعات وتيسيرها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، لدعم عملية التحول الرقمي وتحقيق رضا المستفيدين وتقديم كل ما يسهم في تسهيل خدمتهم من خلال أحدث التقنيات.

وتاتي هذه الخدمة التي انطلقت من محافظة القريات حيث تم تجهيز مكتب في المحافظة لاستقبال الجمهور بتوجيه وحرص من سمو أمير المنطقة.

كما وجه سموه بتعميم الخدمة لتشمل جميع المحافظات التابعة ومركز صوير لتسهيل الالتقاء المباشر مع سمو أمير المنطقة في جلسته اليومية دون تكبد عناء ومشقة السفر لمقر إمارة المنطقة.