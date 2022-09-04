محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية أغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلديتي جنوب وغرب عرعر، خلال الأسبوع الماضي 3 منشآت تجارية، وحررت 29 مخالفة، وطُبِّقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظاماً. وأكدت الأمانة استمرار تكثيف جولاتها الرقابية على المحال التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، إضافة إلى رصد وضبط مخلفات البناء وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الحدود الشمالية تكثّف جولاتها الرقابية بعرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.