اخبار الخليج – وزير شؤون الكهرباء والماء يبحث مجالات التعاون المشترك مع السفير الكوري

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬هاي‭ ‬كوان‭ ‬تشونغ،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المختلفة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

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وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬سعادته‭ ‬بالسفير‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬والتي‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬الهام‭ ‬والإيجابي‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬ويحقق‭ ‬النماء‭ ‬والتطور‭ ‬للبلدين،‭ ‬مستوقفاً‭ ‬لدى‭ ‬الخبرات‭ ‬الثرية‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬العائمة‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬أنواع‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تستثمر‭ ‬فيها‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الجزري‭ ‬وذات‭ ‬المساحات‭ ‬والحدود‭ ‬المائية‭ ‬الواسعة،‭ ‬معرجاً‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬مبادرات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المنشودة‭. ‬

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ومن‭ ‬جهته‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬الكوري‭ ‬عــن‭ ‬سـروره‭ ‬بتقدم‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قطاعات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين‭.‬