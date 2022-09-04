محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، سعادة السيد هاي كوان تشونغ، سفير جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين، وذلك لبحث مجالات التعاون المختلفة وتبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين الصديقين خاصة في مجالات تطوير خدمات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وخلال اللقاء رحب سعادته بالسفير مشيداً بعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين والتي لها الأثر الهام والإيجابي في إثراء أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات التنموية بما يعزز هذه العلاقات ويحقق النماء والتطور للبلدين، مستوقفاً لدى الخبرات الثرية التي تمتلكها جمهورية كوريا في مشاريع الطاقة الشمسية العائمة والتي تعتبر من أبرز أنواع المشاريع التي تستثمر فيها الدول ذات الطابع الجزري وذات المساحات والحدود المائية الواسعة، معرجاً على أبرز مبادرات مملكة البحرين في تطوير خدمات الكهرباء والماء بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
ومن جهته أعرب السفير الكوري عــن سـروره بتقدم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيداً بجهود وزارة شؤون الكهرباء والماء في تعزيز قطاعات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، منوهاً بما تشهده البحرين من تقدم ونماء في مختلف الميادين.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد: التعليم نواة أساسية في صقل مهارات وكفاءات جيل المستقبل من أبناء البحرين
- جامعة أم القُرى وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يُوقِّعان مُذكِّرة تفاهم
- القبض على 5 مخالفين حولوا أموالًا خارج المملكة بطرق غير مشروعة
- جامعة أم القُرى وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يُوقِّعان مُذكِّرة تفاهم
- القبض على 5 مخالفين حولوا أموالًا خارج المملكة بطرق غير مشروعة
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزير شؤون الكهرباء والماء يبحث مجالات التعاون المشترك مع السفير الكوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.