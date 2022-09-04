اخبار الخليج – سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد: التعليم نواة أساسية في صقل مهارات وكفاءات جيل المستقبل من أبناء البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعليم‭ ‬كنواة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬وكفاءات‭ ‬جيل‭ ‬المستقبل‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬مسيرة‭ ‬تقدم‭ ‬المملكة‭ ‬ونماءها،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬رافدٌ‭ ‬هام‭ ‬لتعزيز‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية‭ ‬تحمل‭ ‬معها‭ ‬طموحات‭ ‬وأحلام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعمل‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬فرص‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي‭ ‬والتشجيع‭ ‬عليه‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفرص‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬المجال‭ ‬للطلبة‭ ‬الخريجين‭ ‬لاستكمال‭ ‬مسيرتهم‭ ‬الجامعية‭ ‬وبلوغ‭ ‬طموحاتهم‭ ‬المنشودة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اعتماد‭ ‬سموه‭ ‬خطة‭ ‬البعثات‭ ‬للدفعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬بعثات‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬هنأ‭ ‬سموه‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬البعثات‭ ‬متمنيًا‭ ‬لجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬لنهل‭ ‬المعرفة‭ ‬ومواصلة‭ ‬تحصيلهم‭ ‬الدراسي،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬باعتبارهم‭ ‬أساس‭ ‬نجاح‭ ‬أبنائهم‭ ‬وسر‭ ‬تفوقهم‭ ‬والحافز‭ ‬لتطلعهم‭ ‬لنيل‭ ‬أفضل‭ ‬المراتب‭ ‬خلال‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بدور‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الداعمة‭ ‬الذين‭ ‬أسهموا‭ ‬في‭ ‬إسناد‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬أُنشئ‭ ‬لأجلها‭ ‬الوقف‭.‬

وبمناسبة‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬هنأ‭ ‬سموه‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئات‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬بالمدارس‭ ‬والجامعات،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق،‭ ‬حاثاً‭ ‬الجميع‭ -‬كل‭ ‬في‭ ‬موقعه‭- ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬للإسهام‭ ‬بصورة‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬حاضراً‭ ‬ومستقبلاً‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬منى‭ ‬محمد‭ ‬البلوشي‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬البعثات‭ ‬المطروحة‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2022-2023‭ ‬بلغت‭ ‬70‭ ‬بعثة‭ ‬مخصصة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس،‭ ‬مشيرةً‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬البعثات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬الوقف‭ ‬لاستكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬بعثات‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بلغ‭ ‬316‭ ‬طالبا‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬جامعة‭ ‬محلية‭ ‬و4‭ ‬جامعات‭ ‬خارجية‭.‬