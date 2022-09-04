جامعة أم القُرى وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يُوقِّعان مُذكِّرة تفاهم

محمد بن مسعود - الدمام - شهد رئيس جامعة أم القُرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب اليوم، توقيع مُذكِّرة تفاهم بين عميد معهد أبحاث الحجّ والعمرة الدكتور تركي بن سليمان العمرو، والرَّئيس التَّنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هاشم آل غالب بمكتبه بمقر الجامعة في العابدية.

وأكَّد الدكتور معدي آل مذهب، أنَّ الجامعة تضع في أولويَّاتها احتياجات الطَّلبة وخاصةً فئة الطَّلبة من ذوي الإعاقة؛ لافتاً النظر إلى أن إحدى مبادرات إستراتيجيَّة جامعة أمِّ القرى 2027 تُعنى بتجهيز البيئة الجامعيَّة المناسبة، والمزوَّدة بالخدمات المتخصِّصة والاستشارات النَّفسيَّة والعلاجيَّة والتَّعليميَّة المفيدة لهم، كما تعمل على وضع خُطط تعليميَّة ومهنيَّة لدمجهم في سوق العمل والمجتمع الخارجي، مما يُحسِّن جودة الحياة و التَّوازن النَّفسي والاجتماعي لديهم.

من جانبه عبَّر الدكتور هشام بن محمد الحيدري، عن اهتمام الهيئة بتوقيع مُذكرة التَّفاهم مع الجامعة؛ لتمكين العمل في المجالات المُتعدِّدة والتي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة؛ منها: الأبحاث العلميَّة، والتَّطبيقيَّة، والدِّراسات الاستشاريَّة المُتخصِّصة، بالإضافة إلى توفير المستشارين والمتخصِّصين بين الطرفين، والتَّعاون في مجالات التَّدريب والتَّثقيف وخاصَّة في مجال إثراء رحلة الحاجّ والمعتمر والزَّائر لخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.