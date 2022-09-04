هيئة الصحة العامة.. تنصح باستبدال هذه الأطعمة للطلاب ببدائل أصح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات نصحت هيئة الصحة العامة، الأسر باستبدال بعض الأطعمة غير المُفيدة ببدائل أصح خلال تقديمها لأبنائهم الطلاب بالتزامن مع عودة الدراسة. ودعت الهيئة، إلى استبدال العصير والجبن السائل والحلويات ورقائق البطاطس والشوكولاته ببدائل أخرى أصح. ولفتت إلى أن قائمة البدائل الأصح من الأطعمة تشمل الفشار والحليب وزبدة الفول السوداني والفواكه والمصابيب. Advertisements Advertisements أخبار قد تهمك

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