“حساب المواطن” يرد على تخوفات البعض من تأخر الرد على اعتراضات عدم الأهلية

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أكد برنامج “حساب المواطن”، أن تأخر الرد على اعتراض المُستفيد على عدم الأهلية لا يعني رفضه لكن سيتم الرد عليه بعد النظر فيه.
وبيّن البرنامج، أنه في حال تم تقديم اعتراض لعدم الأهلية يتم الانتظار لحين الرد على الاعتراض المُقدم في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أنه يمكن معرفة حالة الاعتراض عن طريق الحساب الخاص بالمُستفيد عبر الدخول على “دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة”.
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Source akhbaar24
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