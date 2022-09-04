9184 أسرة تسكن منازلها في يوليو - #عاجل

بلغت إصدارات عقود الأراضي السكنية في شهر يوليو الماضي 1392 عقدا، في وقت استفادت 87.467 أسرة من برنامج سكني منذ 2022، منهم 9184 أسرة سكنت منازلها، واستفادة 7208 أسر من الخيارات السكنية في يوليو الماضي.

223 مخططا سكنيا

تصدرت منطقة الرياض المخططات السكنية في شهر يوليو الماضي، والتي بلغت 55 مخططا، توفر 21.881 قطعة أرض سكنية، وبلغ إجمالي المخططات 223 مخططا سكنيا موزعة في مناطق المملكة.

وحلت مكة المكرمة الثانية بــ19 مخططا يوفر 35.963 قطعة أرض، والشرقية ثالثا بــ19 مخططا يوفر 17.491 قطعة، وعسير رابعا بــ24 مخططا يوفر 21.418 قطعة، وحائل خامسا بــ24 مخططا يوفر 7797 قطعة، والقصيم سادسا بــ18 مخططا يوفر 13.861 قطعة، وجازان سابعا بــ16 مخططا يوفر 25.328 قطعة، والجوف ثامنا بــ10 مخططات توفر 5.050 قطعة، والمدينة المنورة تاسعا بــ9 مخططات توفر 7.732 قطعة، والحدود الشمالية عاشرا بــ9 مخططات توفر 3764 قطعة، والباحة 11 بــ8 مخططات توفر 3188 قطعة، ونجران 12 بــ7 مخططات توفر 14.992 قطعة، وتبوك أخيرا بــ5 مخططات توفر 2071 قطعة.

مستهدفات سكنية

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استهداف برامج سكني العام الماضي، خدمة 180 ألف أسرة سعودية، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، والوصول إلى 100 ألف عقد تمويلي جديد لمستحقي الدعم السكني، وتوفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة، وتقديم حلول سكنية ممثلة في: البناء الذاتي، وفلل الوزارة، وشراء الوحدات من السوق، والوحدات تحت الإنشاء، والأراضي السكنية، مضيفة أن أهداف برنامج سكني تشتمل على تمكين الأسر من امتلاك المسكن الأول، وتوفير حلول سكنية وتمويلية ملائمة، وتطوير تجربة المستفيد وتسهيلها.