شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة..سانتو يعلق على تعادل الاتحاد أمام الاتفاق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي على التعادل الذي حققه لاعبو العنيد أمس السبت أمام الاتفاق في ختام منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت "في السطور التالية تصريحات نونو سانتو عقب اللقاء الذي جمع الاتحاد أمام الاتفاق، وذلك يأتي كالتالي..

أكد سانتو في تصريحات بعد المباراة: "اللقاء كان في اتجاه واحد، وتحصلنا على عدة فرص، والاتفاق أيضًا دافع بشكل جيد وحارسهم كان مميزًا".

واستكمل:" أنا حاليًا اعمل على تكوين هوية خاصة، والأهم هو التجانس في الفريق وإنهاء الهجمات أمام مرمى المنافسين، وعدم وصول هجمات إلى الحارس".

وتابع؛" أعرف مدى أهمية الغيابات، ولكن بعد غياب مهند قدم عمر هوساوي أداءً جيدًا، ولكن لا بد من وجود بدائل جيدة".

واختتم تصريحاته: "نعمل على مباراة بعد مباراة، ولا نفكر في البعيد، والاتفاق دخل المباراة باستراتيجية دفاعية ونجح فيها".

موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الاتحاد ضيفًا على الرائد مساء الجمعة القادم الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية جميع مجريات اللقاء الذي يجمع بين الاتحاد والعدالة وكذلك جميع مباريات البطولة.

موقف الاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

يقع الاتحاد في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط.

موقف الرائد في جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

يرتكز الرائد في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط فقط لا غير.