يدخل صاحب الأرض والجمهور فريق الفتح هذا اللقاء بعد أن حقق فوزاً قوياً في الجولة الماضية على مضيفه الباطن بخماسية نظيفة ليعوض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام التعاون بهدفين دون مقابل. ويطمح النموذجي من خلال لقاء الليلة لتحقيق فوزه الأول على أرضه ومواصلة انطلاقته نحو مراكز المقدمة، لا سيما أنه يملك أسماء قوية يتقدمهم كريستيان كويفا ومراد باتنا وسفيان بن دبكة، إضافة للمهاجم المميز فراس البريكان.
أما فريق الهلال فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن حقق العلامة الكاملة من النقاط بفوزه في الجولتين الأولى والثانية على الخليج والفيحاء وبذات النتيجة بهدفين دون مقابل. وسيدخل الهلال هذا اللقاء بحثاً عن فوزه الثالث قبل السفر لقطر لمواجهة الزمالك على كأس سوبر لوسيل، ولأول مرة سيقود الرباعي الأجنبي ميشيل ديلجادو وماتيوس بيريرا وموسى ماريجا واوديون ايجالو خط هجوم الهلال في ظل غياب الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري للإصابة.
ويقف التاريخ بجانب الهلال في المواجهات المباشرة للفريقين في دوري المحترفين، إذ التقيا في 26 لقاء انتصر الهلال في 20 منها فيما فاز الفتح في 3، وتعادلا في مثلها، وأحرز هجوم الهلال 67 هدفاً، فيما أحرز هجوم الفتح 26 هدفاً.
قد يهمك أيضاً :-
- السعوديه احتفال بامحرز وبازهير بزفاف ماجد
- السعوديه الحميدان يحتفي بعقد قران ابنته ريناد
- 88 ملياراً تحويلات غير السعوديين إلى الخارج في 2022
- مواصلة التصنيع
- هل تبقي أمريكا التعريفات الجمركية على الصين ؟
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه الزعيم في اختبار النموذجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.