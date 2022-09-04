اخبار الرياضه السعوديه الزعيم في اختبار النموذجي

محمد بن مسعود - الدمام - في واحد من أقوى لقاءات الجولة، يستضيف الفتح نظيره الهلال مساء اليوم (الأحد) في تمام الساعة 6:35 مساء على استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء في اللقاء المقدم من الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

يدخل صاحب الأرض والجمهور فريق الفتح هذا اللقاء بعد أن حقق فوزاً قوياً في الجولة الماضية على مضيفه الباطن بخماسية نظيفة ليعوض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام التعاون بهدفين دون مقابل. ويطمح النموذجي من خلال لقاء الليلة لتحقيق فوزه الأول على أرضه ومواصلة انطلاقته نحو مراكز المقدمة، لا سيما أنه يملك أسماء قوية يتقدمهم كريستيان كويفا ومراد باتنا وسفيان بن دبكة، إضافة للمهاجم المميز فراس البريكان.

أما فريق الهلال فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن حقق العلامة الكاملة من النقاط بفوزه في الجولتين الأولى والثانية على الخليج والفيحاء وبذات النتيجة بهدفين دون مقابل. وسيدخل الهلال هذا اللقاء بحثاً عن فوزه الثالث قبل السفر لقطر لمواجهة الزمالك على كأس سوبر لوسيل، ولأول مرة سيقود الرباعي الأجنبي ميشيل ديلجادو وماتيوس بيريرا وموسى ماريجا واوديون ايجالو خط هجوم الهلال في ظل غياب الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري للإصابة.

ويقف التاريخ بجانب الهلال في المواجهات المباشرة للفريقين في دوري المحترفين، إذ التقيا في 26 لقاء انتصر الهلال في 20 منها فيما فاز الفتح في 3، وتعادلا في مثلها، وأحرز هجوم الهلال 67 هدفاً، فيما أحرز هجوم الفتح 26 هدفاً.