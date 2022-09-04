فيما بلغ إجمالي التحويلات الشخصية للسعوديين إلى الخارج في شهر يوليو الماضي نحو 6.15 مليار ريال، ليبلغ إجمالي تحويلات السعوديين في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 43.82 مليار ريال.وفي ما يختص بالمقاولين الأجانب، أظهر تقرير أن المبيعات من النقد الأجنبي للمقاولين الأجانب، بلغت نحو 2.5 مليار ريال في شهر يوليو الماضي، أما مبيعات النقد الأجنبي لاستيراد السلع من المقاولين فبلغت قيمتها نحو 3.28 مليار ريال.
وأظهر التقرير أن تحويلات السعوديين لأجل السفر إلى الخارج بلغت في شهر يوليو الماضي نحو 52 مليون ريال، لتتجاوز إجمالي تحويلات غير السعوديين التي بلغت 41 مليون ريال.
أما في ما يختص بالجهات الحكومية، فقد بلغت مبيعات النقد الأجنبي لها نحو 551 مليون ريال في شهر يوليو الماضي، وواصلت الوزارات والبلديات للشهر الثاني على التوالي دون أي مشتريات، وبلغت مشتريات البنك المركزي (ساما) نحو 757 مليون ريال.
وبلغت مبيعات النقد الأجنبي للمصارف داخل المملكة نحو 29.84 مليار ريال، أما المبيعات للمصارف خارج المملكة فسجلت انخفاضاً قوياً لتصل إلى 85.01 مليار ريال، بعد أن كانت في شهر يونيو الماضي نحو 170.75 مليار ريال.
قد يهمك أيضاً :-
- السعوديه احتفال بامحرز وبازهير بزفاف ماجد
- السعوديه الحميدان يحتفي بعقد قران ابنته ريناد
- اخبار الرياضه السعوديه الزعيم في اختبار النموذجي
- مواصلة التصنيع
- هل تبقي أمريكا التعريفات الجمركية على الصين ؟
كانت هذه تفاصيل خبر 88 ملياراً تحويلات غير السعوديين إلى الخارج في 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.