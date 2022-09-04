88 ملياراً تحويلات غير السعوديين إلى الخارج في 2022

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على تقارير حكومية، أن إجمالي تحويلات غير السعوديين إلى الخارج بلغت في شهر يوليو الماضي نحو 11.6 مليار ريال، مسجلة تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالتحويلات التي تمت في شهر يونيو الماضي بقيمة 13.12 مليار ريال، وبلغ إجمالي تحويلاتهم في الخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 88.16 مليار ريال.

فيما بلغ إجمالي التحويلات الشخصية للسعوديين إلى الخارج في شهر يوليو الماضي نحو 6.15 مليار ريال، ليبلغ إجمالي تحويلات السعوديين في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 43.82 مليار ريال.وفي ما يختص بالمقاولين الأجانب، أظهر تقرير أن المبيعات من النقد الأجنبي للمقاولين الأجانب، بلغت نحو 2.5 مليار ريال في شهر يوليو الماضي، أما مبيعات النقد الأجنبي لاستيراد السلع من المقاولين فبلغت قيمتها نحو 3.28 مليار ريال.

وأظهر التقرير أن تحويلات السعوديين لأجل السفر إلى الخارج بلغت في شهر يوليو الماضي نحو 52 مليون ريال، لتتجاوز إجمالي تحويلات غير السعوديين التي بلغت 41 مليون ريال.

أما في ما يختص بالجهات الحكومية، فقد بلغت مبيعات النقد الأجنبي لها نحو 551 مليون ريال في شهر يوليو الماضي، وواصلت الوزارات والبلديات للشهر الثاني على التوالي دون أي مشتريات، وبلغت مشتريات البنك المركزي (ساما) نحو 757 مليون ريال.

وبلغت مبيعات النقد الأجنبي للمصارف داخل المملكة نحو 29.84 مليار ريال، أما المبيعات للمصارف خارج المملكة فسجلت انخفاضاً قوياً لتصل إلى 85.01 مليار ريال، بعد أن كانت في شهر يونيو الماضي نحو 170.75 مليار ريال.