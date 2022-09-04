هل تبقي أمريكا التعريفات الجمركية على الصين ؟

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في إشعار اتحادي الجمعة الماضية، إنه تلقى طلبات من الشركات والأطراف المعنية الأخرى بالإبقاء على التعريفات المفروضة في 2018 و2019. وتم جمع التعليقات خلال فصلي الربيع والصيف.
وكانت إدارة بايدن تدرس ما إذا كانت سترفع بعض التعريفات كوسيلة لتقليل الضغوط التضخمية.
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