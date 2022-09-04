هل تبقي أمريكا التعريفات الجمركية على الصين ؟

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها ستبقي التعريفات الجمركية على واردات صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات في الوقت الذي تقوم فيه بمواصلة المراجعة القانونية للرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في إشعار اتحادي الجمعة الماضية، إنه تلقى طلبات من الشركات والأطراف المعنية الأخرى بالإبقاء على التعريفات المفروضة في 2018 و2019. وتم جمع التعليقات خلال فصلي الربيع والصيف.

وكانت إدارة بايدن تدرس ما إذا كانت سترفع بعض التعريفات كوسيلة لتقليل الضغوط التضخمية.