«الكرملين»: لن نبيع النفط لداعمي السقف السعري

ووفقاً لما نقلته «بلومبيرغ»، ذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أخيراً، أن روسيا لن تبيع النفط للدول التي تدعم فرض سقف سعري للخام الروسي.
وأضاف بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الجوال، أن قرار فرض سقف سعري للخام الروسي سيؤدي إلى زعزعة استقرار سوق النفط العالمية.
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