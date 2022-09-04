بحضور أمير مكة.. تتويج الفائزين بكؤوس الملك فيصل وعكاظ والأمير عبدالله الفيصل (صور)

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توج أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الفائزين بكؤوس الملك فيصل وعكاظ والأمير عبدالله الفيصل، وذلك خلال الحفل الثالث والثلاثين من روزنامة سباقات الخيل بميدان الملك خالد بالحوية.

وشهد الحفل الذي حضره الأمير تركي الفيصل، وعدد من المسؤولين بمنطقة مكة المكرمة إقامة عدة أشواط كبرى تتمثل في كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة المصنف دولياً بدرجة سباقية ليستد، وشوط كأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله الفيصل المصنف دولياً، وشوط كأس عكاظ، وشوطي كأس الطائف للأفراس والحصن، وشوطي كأس الطائف للحصن والأفراس.

وفاز بشوط كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة بعمر الثلاث سنوات على مسافة 1600م، الجواد عسفان الخالدية ابن الفحل ليث الخالدية لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بقيادة الخيال عبدالله العوفي، وتدريب سعد بن مطلق.

بينما فاز بشوط كأس الأمير عبدالله الفيصل للخيل العربية الأصيلة بعمر أربع سنوات فأكثر على مسافة 2000م والتي تقدر الجائزة الخاصة بها مليون ريال، الجواد قسورة الخالدية ابن الفحل ليث الخالدية لإسطبلات الخالدية، بقيادة الخيال عبدالله العوفي، وتدريب سعد بن مطلق.

وفي شوط كأس عكاظ مفتوح الدرجات على مسافة 2000م فاز به الجواد يحترز ابن الفحل علم لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بقيادة الخيال كاميليو أوسوبينا، وتدريب عبدالله البداح.

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Source akhbaar24

