شاهد .. متطرفون يحرقون مسجداً في فرنسا وتفحمه بالكامل

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واصل المتطرفون المسيحيون في فرنسا عملياتهم التخريبية ضد مقدسات المسلمين، حيث أشعل البعض النيران في أحد المساجد بمدينة رامبوييه الواقعة بإقليم إيفلين شمالي فرنسا، ما أدى إلى تفحمه بالكامل.

وقالت السلطات الأمنية الفرنسية إنها تشتبه في أن الحادث جنائي وتم تنفيذه عن عمد.

وترجح الشرطة والنيابة أن تكون هناك شبهة جنائية، إذ تم فتح تحقيق في “حريق جنائي” حيث “التدمير المتعمد بوسائل حارقة”.

ولفت شهود عيان إلى أنهم شاهدوا شخصين يغادران المكان بسرعة ثم شاهدوا ألسنة اللهب تتصاعد من الخيمة التي تم نصبها كمسجد في المكان.

من جانبها، أشارت جمعية مسلمي رامبوييه (AMR) في بيان، إلى أنه “اندلع حريق الليلة الماضية في خيمتنا، وعلى الرغم من التدخل السريع لرجال الإطفاء وجهودهم، اشتعلت النيران في كل شيء، ولم يبق سوى الهياكل المعدني لم يكن أحد في الموقع، الضرر مادي فقط”.

وهذه ليست الحادثة الأولى في فرنسا التي تستهدف المساجد خلال السنوات الأخيرة الماضية.

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Source almnatiq

