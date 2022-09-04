يزيد من الضغط .. أخصائي يحذر من المبالغة في وضع الملح بالطعام

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حذّر أستاذ وعالم المسرطنات، دكتور فهد الخضيري، من المبالغة في وضع الملح بالطعام.

وقال خضيري في تغريدة على تويتر، إن “هناك مبالغة بالملح في أغذيتنا وبالذات المكسرات المملحة والوجبات السريعة والمخللات وبعض الاجبان والشيبسات وبعض الاغذية المعلبة واللحوم المصنعة، كالنقانق والمورتدلا والهوت دوغ”.

وأشار الدكتور فهد الخضيري إلى أن زيادة الملح في الطعام تسبب ارتفاع الضغط. ونصح بأن لا يزيد استهلاك الملح على ملعقة صغيرة تقدر ب5 جرامات في اليوم.

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Source almnatiq

