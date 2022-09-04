أوروبا تضع خططاً بديلة للغاز الروسي قبل حلول الشتاء

︎ . المناطق_وكالات أثار قرار روسيا بإلغاء إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نوردستريم، مزيداً من الارتباك في أوروبا. وألقى القرار الصادر من شركة جازبروم الروسية بإلغاء استئناف الإمدادات على ظلاله بأسواق الطاقة في القارة العجوز قبل حلول الشتاء، وفق «الشرق للأخبار». ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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